Краснодар, 9 сентября, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы в связи с гибелью маленькой девочки, на которую на территории детского сада в Краснодаре упало дерево, сообщила 9 сентября пресс-служба регионального СУ СКР.

Sledcom.ru Упавшее дерево

По данным следствия, утром 9 сентября на территории игровой площадки детского сада в Краснодаре отломилась часть ствола дерева. В это время на площадке находились дети из ясельной группы и воспитатель. В результате падения дерева травмы получили две двухлетние девочки и воспитатель. Одна из девочек позже скончалась от травм, второй ребёнок и воспитатель госпитализированы.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свою проверку начала и прокуратура.