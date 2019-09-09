Кострома, 9 сентября, 2019, 20:41 — ИА Регнум. В Костромском государственном университете сегодня, 9 сентября, открылась Международная студенческая неделя «Диалог культур — культура диалога: Восток — Запад», — сообщает Smi44 .

Ksu.edu.ru Международная студенческая неделя «Диалог культур — культура диалога: Восток — Запад»

Продлится она до 15 сентября, участие в мероприятии принимают более 40 иностранных делегатов из вузов-партнеров немецких Бремена, Дармштадта и Циттау-Гёрлица, чешского города Оломоуц, Швейцарии и Белоруссии.

Студентов ждут мастер-классы, экскурсии по городу и на предприятия — потенциальные места для прохождения студенческой практики. лекции преподавателей КГУ и иностранных вузов, встречи, круглые столы. Кроме того, костромские учащиеся КГУ смогут узнать о действующих программах зарубежных стажировок.

После торжественного открытия международной недели иностранные и костромские студенты посадили деревья на Аллее дружбы университета.