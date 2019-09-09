Махачкала, 9 сентября, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Трое жителей Дагестана, предположительно, активно участвовавшие в финансировании террористов, были задержаны сотрудниками ФСБ. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

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По оперативной информации регионального ведомства, задержанные подозреваются в финансировании деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По предварительным данным, подозреваемые регулярно собирали денежные средства и переводили их на банковские карты боевиков, дислоцирующихся на территории Сирии.

Задержание было проведено в рамках уголовного дела, которое было возбуждено Главным следственным управлением России по статье о содействии террористической деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, проведённой областной прокуратурой в образовательных учреждениях Новосибирской области на соблюдение законодательства о противодействии терроризму. По результатам проверки было предъявлено девять исков.