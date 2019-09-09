Москва, 9 сентября, 2019, 20:26 — ИА Регнум. В Совфеде уверены, что CNN опубликовало фейк о том, что спецслужбы США в рамках секретной операции, проведенной в 2017 году, вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям, цель фейка — удар по президенту США Дональду Трампу, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Фредерик Бурр Оппер. Фальшивые новости. 1894

«Разумеется, все это откровенный фейк, причем в довольно топорном исполнении. Время штирлицев безвозвратно прошло, если оно когда-то существовало вообще, и ни о каком американском информаторе, работавшем «внутри российского руководства», в принципе не может быть речи», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор полагает, что CNN выполняло определенный заказ.

«Прежде всего, на мой взгляд, мы имеем дело с очередной попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа, представив его в качестве какого-то неумехи, способного развалить своими неловкими действиями чуть ли не всю агентурную сеть США», — рассуждает он.

Заодно решили дать понять всему миру, что США по-прежнему держат руку на пульсе, имея везде свои глаза и уши, что позволяет им обладать информацией, которая всем остальным и не снилась, указал Клинцевич.