Симферополь, 9 сентября, 2019, 20:24 — ИА Регнум. В Крыму подвели предварительные итоги выборов депутатов Государственного совета республики. В местный парламент проходят три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Об этом журналистам 9 сентября сообщил председатель избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

Vahe Martirosyan Государственный совет Републики Крым

«В систему ГАС «Выборы» поступила информация от 1 200 участковых комиссий, это — 99,92%. На данный момент лишь один УИК — № 952 в Нижнегорском районе — до настоящего времени не смог внести данные в ГАС. Результаты будут чуть позже», — сообщил Малышев.

По его словам, по республиканскому списку партия «Единая Россия» при явке 33,2% избирателей набрала 54,75% голосов, ЛДПР — 16,84%, КПРФ — 8,19%, «Коммунистическая партия «Коммунисты России» — 4,03%, «Справедливая Россия» — 3,95%, «Партия пенсионеров» — 3,63%, «Родина» — 2,71% и «Патриоты России» — 0,39%.

Во всех одномандатных округах победили представители «Единой России», которые получат 60 мест в парламенте, ЛДПР — 10 мест, КПРФ — 5.

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