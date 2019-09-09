Бишкек, 9 сентября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Аналитики и представители руководства Международного валютного фонда считают проводимую Национальным банком Киргизии финансовую политику достаточно целесообразной для текущего периода, пишет «Tazabek».

Nbkr.kg Национальный банк Киргизии

В докладе МВФ отмечается, что показатель инфляции в республике сейчас значительно ниже допустимого и будет оставаться в этих пределах в течение ближайшего года-полутора.

Однако, несмотря на такую ситуацию, эксперты Международного валютного фонда рекомендуют руководству Нацбанка приготовиться к ужесточению денежно-кредитного курса.

Такие меры, считают они, могут понадобиться в том случае, если произойдет более резкий рост инфляции, который может спровоцировать значительное повышение цен на продукты или увеличение размера акцизных налогов до уровней стран Евразийского экономического союза.