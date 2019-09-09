Челябинск, 9 сентября, 2019, 20:08 — ИА Регнум. В Челябинске представители «Единой России» победили на выборах районных советов депутатов. Большинство у них во всех семи районах города.

Выборы

В Калининском районе из 25 мест «Единая Россия» взяла 19, в Курчатовском — 20, в Ленинском — 18, в Металлургическом — 20, в Советском — 15, а в Тракторозаводском — 23. В Центральном районе единороссы победили в 18 из 20 округов.

Издание «Накануне.Ru» сообщает, что в Калининский райсовет 11 единороссов из 19 прошли повторно. Также выборы выиграли представитель КПРФ и пятеро самовыдвиженцев.

Советы депутатов Челябинска были выбраны 8 сентября. Распределили 170 мандатов. Теперь новые депутаты определят состав городской думы.