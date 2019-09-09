Киев, 9 сентября, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) заявил, что он хочет получить украинский паспорт. Об этом 9 сентября сообщил портал «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В дневнике телешоу «Танцы со звездами» Серега сообщил, что это решение он принял недавно. «Украина для меня — это свобода», — сказал Пархоменко, добавив, что хочет быть среди украинцев. «Мне здесь хорошо», — отметил рэпер.

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Рэпер Серега стал известным после того, как выпустил свою песню «Черный бумер». Он родился в городе Гомель Белорусской ССР 8 октября 1976 года.