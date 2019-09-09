Москва, 9 сентября, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Загрузка номерного фонда гостиниц Москвы в выходные 7−8 сентября, когда проходили празднования Дня города, составила более 90%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

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Отмечается, что 65% постояльцев гостиниц в праздничные дни составили иностранные граждане. При этом наибольшее число туристов прибыло в российскую столицу из Китая, Испании, США, Израиля и Аргентины.

В пресс-службе комитета подчеркнули, что отельеры отмечали многочисленные положительные отзывы постояльцев о праздничных мероприятиях в День города. В особенности гостям понравились салюты.

Напомним, ранее в столичной мэрии сообщили, что в праздничных мероприятиях по случаю Дня города в субботу, 7 сентября, приняли участие свыше 1 млн 700 тысяч человек.