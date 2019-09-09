Никосия, 9 сентября, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Wаrgaming решила открыть магазин по продаже видеоигр. Об этом 9 сентября сообщил портал Gametech со ссылкой на пресс-службу компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геймеры

Вскоре в приложении Wargaming Game Center появятся игры от сторонних разработчиков. Что это будут за игры, неизвестно, однако компания сообщает, что они будут «близкими по духу» её сообществу геймеров. Отмечается также, что Wаrgaming в рамках этой бизнес-деятельности будет делать акцент на конкурентоспособности цен.

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Геймеры знают Wаrgaming по таким проектам, как World of Tanks, World of Warships, Total War: Arena и другим многопользовательским играм. Компания была основана в августе 1998 года.