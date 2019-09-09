Киев, 9 сентября, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Резонансные уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников будут возбуждены на Украине в ближайшее время. Об этом 9 сентября заявил журналистам генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка после заседания Верховной рады.

Gov.ua Руслан Рябошапка

«Изысканные посадки начнутся уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов уже отрабатываем несколько важных кейсов», — сказал Рябошапка.

Он отказался уточнить, кто именно является фигурантом расследований, но отметил, что уже вскоре по этим делам будут «серьёзные процессуальные сдвиги».

Напомним, ранее сегодня Руслан Рябошапка заявил в интервью «РБК-Украина», что будет добиваться от Верховной рады ареста экс-президента страны Петра Порошенко.