Псков, 9 сентября, 2019, 19:19 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 9 сентября, городская поликлиника начала выездную вакцинацию против гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пскова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

На территории рынка «Маяк» на Рижском проспекте Пскова установлен мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), прививки от гриппа можно сделать бесплатно в течение недели, до 13 сентября.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, к 1 сентября прививки от гриппа в регионе получили 12,2 тыс. человек. За последнюю неделю августа острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в регионе заболели 1155 человек.

Напомним, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в рамках Восточного экономического форума на стенде Роспотребнадзора открыла всероссийскую прививочную кампанию против гриппа. Она заявила, что вакцинация снизила заболеваемость гриппом в России в 195 раз с 1996 года, и отметила, что в 2019 году планируется привить не менее 45% населения.