Псков, 9 сентября, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Митинг, посвящённый Международному дню памяти жертв нацизма, состоялся сегодня, 9 сентября, в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, в сквере Павших борцов собрались бывшие узники концлагерей, представители общественных объединений, студенты и школьники.

Pskovgorod.ru Митинг

Председатель общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раиса Кузина напомнила, что День памяти жертв нацизма отмечается в сентябре, так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты — день её начала и день окончания.

«Мы, бывшие малолетние узники, не понаслышке знаем, что такое война. Мы выжили, пройдя через все муки ада. Поэтому призываю всех объединиться в борьбе против неонацизма и фашизма», — отметила Раиса Кузина.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибли более 27 млн советских граждан.

«Нельзя забывать те страшные события и нельзя допустить новой мировой войны. В те годы ни одна страна не смогла противостоять фашистской агрессии, и только наш народ сплотился и дал отпор врагу, освободив при этом и другие государства. Помните об этом, рассказывайте своим детям и внукам», — подчеркнул он.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших, а затем возложили к мемориалу цветы.

Напомним, мемориал в сквере Павших бойцов Пскова напоминает о разных трагических страницах в его истории, начиная с Гражданской войны (1917 — 1922 гг.) до войны в Афганистане (1979 — 1989 гг.). В 1928 году здесь был установлен гранитный памятник-обелиск в память о жертвах белогвардейского террора, а в 1944 — 45 годах у подножия обелиска были похоронены воины Советской армии, погибшие в боях за освобождение Пскова. В 1946 году к обелиску были перенесены останки организаторов и руководителей псковского подпольного центра, погибших в фашистских застенках в 1942 году.