Санкт-Петербург, 9 сентября, 2019, 19:11 — ИА Регнум. В муниципалитете «Озеро Долгое» Приморского района Петербурга в ночь после голосования с помощью канцелярской замазки переписывали протоколы в пользу кандидатов от «Единой России» на муниципальных выборах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член УИК №1813 с правом решающего голоса Роман Пашук. Он отметил, что впервые участвовал в выборах и был «в шоке от беспредела», свидетелем которого стал.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По словам Пашука, после того, как были посчитаны бюллетени, он удалился на час. Но не до того, как засвидетельствовал результаты. Они также были введены в увеличенную копию протокола на стене. «Там у самовыдвиженки Рощиной было около 210 голосов. Но когда я вернулся, там уже были совершенно другие цифры», — рассказал Пашук. На фото видно, что в увеличенной копии числа замазали. В копии на подпись, которую, по словам члена УИК, ему предложили заверить, у той же Рощиной было уже 80 голосов.

«В три раза меньше! Это такой беспредел, я стал возмущаться — я первый раз участвовал в этих комиссиях всех. Наблюдатели ни слова не сказали. Я потребовал пересчета, и до трех часов ночи мы пересчитывали. Там у нашего председателя УИК в комиссии сплошные родственники и друзья. Она так обиделась, когда я потребовал пересчитывать», — рассказал Пашук.

Согласно тому протоколу, который он отказался подписывать, побеждали четверо единороссов (Аникин, Иванов, Канева, Потемкин) и кандидат от ЛДПР Прокшиц. Помимо Рощиной, у «эсеров», лидировавших по итогам изначального подсчета, голосов тоже внезапно стало меньше: у Захаренкова — 182 вместо 285, у Мамина — 141 вместо 225, у Миляевой — 164 вместо 215. Соответственно, все они проигрывали «Единой России» на этом участке.

Однако после пересчета всё же был составлен протокол с, как считает Пашук, верными цифрами, и он согласился поставить свою подпись.

Тем не менее, по его словам, днем 9 сентября появилось сообщение о том, что на этом участке якобы предполагается пересчет бюллетеней, так как комиссия не уверена в результатах. В ГАС «Выборы» данные всё еще не введены.

Роман Пашук попытался дозвониться до председателя УИК Елены Дядиченко, но она не сняла трубку. Через sms он потребовал уведомить его, как члена комиссии, в том случае, если будет запланирован пересчет голосов. На что через какое-то время получил ответ, что пересчета всё же не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, с проблемами при вводе данных протоколов в ГАС «Выборы» столкнулись множество муниципальных избиркомов Петербурга, особенно тех, где мандаты, по итогам подсчета, получили оппозиционеры или самовыдвиженцы.