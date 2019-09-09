Киев, 9 сентября, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Верховная рада Украины не завершила процесс снятия депутатской неприкосновенности, поскольку не отменены статьи Уголовно-процессуального кодекса, запрещающие силовикам вручать подозрение, вызывать на допрос и задерживать депутата без санкции парламента. Об этом 9 сентября заявил депутат Верховной рады девятого созыва, первый командир батальона территориальной обороны Украины «Айдар» (батальон в 2014—2015 гг. прославился мародёрством и грабежами граждан на подконтрольной Украине части Луганщины) Сергей Мельничук.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Сначала нужно объявить подозрение. Процедура оглашения подозрения осталась без изменений… Снятие неприкосновенности, которая была проголосована в парламенте, открывает только негласные следственные действия. Еще нужно внести изменения в две статьи Уголовно-процессуального кодекса, чтобы депутатам можно было вручать подозрения, вызывать на допросы, арестовывать и т.д.», — рассказал Мельничук.

Он сообщил, что сегодня и с 1 января 2020 года правоохранители не смогут даже обязать депутата явиться на допрос к следователю или в суд.

«Сегодня и даже после 1 января депутаты могут не ходить на допросы. Подозрение в отношении них вносится только через сессионный зал. Этот вопрос должен еще стоять в планах этого созыва… Еще есть время до нового года. Это они еще могут догнать», — сказал Мельничук.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2015 года Мельничука исключили из фракции Радикальная партия после штурма и поджога бойцами «Айдара» здания Министерства обороны 30 января и 2 февраля 2015 года. Против Мельничука возбуждено уголовное дело по подозрению в создании преступной организации. 3 июня 2015 года с него была снята депутатская неприкосновенность, однако Рада не дала разрешения на арест Мельничука.

Напомним, 3 сентября парламент Украины поддержал во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Закон убрал из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности. Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.