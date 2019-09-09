Киев, 9 сентября, 2019, 18:38 — ИА Регнум.

President.gov.ua Владимир Зеленский

На Украине происходит конструирование архитектуры власти при её консолидации в руках президента. Об этом 9 сентября завил в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Руслан Бортник.

«Происходит дальнейшее конструирование архитектуры власти при её консолидации в руках президента. Эта и следующая пленарные недели станут реальным тестом для «Слуги народа» на способность принимать сложные и практические решения. Время виртуальных решений по внесению изменений в Конституции прошло. На этой неделе будут рассматривать конкретные решения с конкретными экономическими интересами социальных групп», — сказал Бортник, не приведя примеры её «консолидации в руках» президента Владимира Зеленского.

По его словам, проект закона №1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста — импичменте фактически закрепляет процедуру, которая фиксирует невозможность отставки президента.

«Что касается импичмента президента. Этот закон фиксирует невозможность проведения импичмента, поскольку он в полной мере повторяет те положения в Конституции, которые для себя закрепил еще Кучма. Они абсолютно нереалистичны в части проведения импичмента», — считает Бортник.

Он сообщил, что сегодня законопроекты «формируются в Офисе президента, потом они утверждаются в комитетах, которые контролирует «Слуга народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что12 сентября Рада рассмотрит отдельный закон об импичменте президента. Он выразил надежду на то, что в будущем у парламента не возникнет оснований для того, чтобы применить закон об импичменте.

29 августа президент Зеленский внес в парламент проект закона об импичменте. 6 сентября комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и в целом.