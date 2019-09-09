Зеленский консолидирует власть в своих руках — эксперт
Киев, 9 сентября, 2019, 18:38 — ИА Регнум.
На Украине происходит конструирование архитектуры власти при её консолидации в руках президента. Об этом 9 сентября завил в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Руслан Бортник.
По его словам, проект закона №1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста — импичменте фактически закрепляет процедуру, которая фиксирует невозможность отставки президента.
Он сообщил, что сегодня законопроекты «формируются в Офисе президента, потом они утверждаются в комитетах, которые контролирует «Слуга народа».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что12 сентября Рада рассмотрит отдельный закон об импичменте президента. Он выразил надежду на то, что в будущем у парламента не возникнет оснований для того, чтобы применить закон об импичменте.
29 августа президент Зеленский внес в парламент проект закона об импичменте. 6 сентября комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и в целом.