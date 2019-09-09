Вильнюс, 9 сентября, 2019, 18:34 — ИА Регнум. В Литве, единственной стране в Прибалтике, в августе зафиксирована дефляция, которая составила 0,4%, однако годовая инфляция при этом составляет 2,6% (в Латвии 3,2%, в Эстонии 2,4%), сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 сентября. Такие данные сегодня приводит департамент статистики Литвы.

Юрий Пименов. Сажают картофель. 1943

Наибольшие изменения коснулись самой востребованной группы товаров — продуктов питания и неалкогольных напитков. Согласно данным статистики, среди рекордсменов роста цен за год является картофель или размороженные изделия из картофеля, которые подорожали на 42,5%. Свежие или размороженные овощи (кроме картофеля) подорожали на 48,8%.

Значительный рост за год продемонстрировала цена на свинину — она выросла на 13,2%, шоколад и десерты на основе какао — на 12,1%. Самое большое падение цен в категории замороженные фрукты (минус 4,7%), сушёные фрукты и орехи (минус 4,4%), мармелад, варенье и мёд (минус 5,1%), консервированные фрукты и продукты из фруктов (минус 3,6%).