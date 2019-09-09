Киев, 9 сентября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что он требует от Верховной рады ареста экс-президента Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогноз

Об этом новый украинский генпрокурор заявил 9 сентября в интервью «РБК-Украина».

На вопрос журналиста, просит ли Рябошапка парламент об аресте Порошенко, генпрокурор ответил, что он не просит, а требует.

«Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте», — заявил Рябошапка.

При этом «РБК-Украина» отмечает, что Порошенко является единственным из бывших президентов страны, сумевших после этого стать депутатом парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине заведено 11 уголовных дел против Петра Порошенко. Почти все они связаны с коррупционными схемами или уклонением от уплаты налогов.

Стоит отметить, что применение вооружённых сил страны против граждан прямо запрещается украинской конституцией, однако уголовных дел в отношении Порошенко по этому вопросу не возбуждено.