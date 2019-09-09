Киев, 9 сентября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. На Украине в рамках подготовки к наступающему осенне-зимнему сезону выполнено 85% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы.

Gazprom.ru

Об этом 9 сентября сообщает оператор газотранспортной системы Украины, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняет источник, в целом планово-профилактические и ремонтные работы проведены на 9 из 13 комплексов ГТС.

Также компания отчитывается, что было обследовано 142,2 километра трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлено 3541 километра линий связи и 16,6 километра линий электропередач на объектах ГТС.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа на тот момент представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил, что тепловое хозяйство Украины готово к зиме на 65%.

9 сентября в компании «Нафтогаз Украины» заявили о том, что накопили в подземных хранилищах 18,7 млрд кубометров газа — это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет. В компании подчеркивают, что продолжают накачивать по 78 млн кубометров газа в сутки, чтобы достичь показателя как минимум 20 млрд кубометров топлива.