Харьков, Украина, 9 сентября, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Информацию о заложенной взрывчатке проверяет полиция в Харькове. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба управления Нацполиции Украины по Харьковской области.

Пресс-служба МВД Украины Национальная полиция Украины

Информация о заложенных взрывных устройствах пришла в полицию по электронной почте. Неизвестные сообщили о минировании семи больница, 17 торговых центров, всех детских садов и школ Харькова.

По всем названным в полученном сообщении адресам выехали сотрудники экстренных служб. В настоящее время производится осмотр зданий и прилегающей к ним территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «минировании» неизвестными телефонными террористами порядка 200 зданий в городе Черновцы на Украине. Ни одного подозрительного объекта обнаружено не было.