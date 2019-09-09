Москва, 10 сентября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.

Duma.gov.ru На заседании Государственной Думы

Заседание откроет выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который расскажет о приоритетах работы нижней палаты парламента как в законодательной сфере, так и в сфере международных отношений. В первую очередь парламентарии уделят внимание законодательному обеспечению реализации послания президента РФ Федеральному собранию и реализации национальных проектов. Также в фокусе внимания Госдумы будет работа над федеральным бюджетом на 2020−2022 годы.

Также сессию откроют выступления лидеров фракций Госдумы. Ожидаются выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова и лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Их выступления будут посвящены актуальным проблемам, прежде всего, итогам выборов и, возможно, изменениям избирательного законодательства.

Кроме того, в повестке заседания — создание комиссии Госдумы по расследованию фактов внешнего вмешательства во внутренние дела России. Поводом послужили события августа, когда с призывами участвовать в несанкционированных митингах выступили ряд зарубежных СМИ, информация была размещена на сайте посольства США в России и прочее. Возглавит комиссию депутат Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»). Сейчас расследование фактов проводит межфракционная рабочая группа.