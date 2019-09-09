Калуга, 9 сентября, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Новый фельдшерско-акушерский пункт торжественно открыли 9 сентября в посёлке Муратовский Щебзавод Калужской области. Прежнее помещение сельского медицинского учреждения было построено 45 лет назад и уже не отвечало требованиям времени. Из областной казны выделили свыше 3,5 млн рублей на установку модульного здания и приобретение современного медицинского оборудования. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Admoblkaluga.ru Из областной казны выделили свыше 3,5 млн рублей на приобретение современного медицинского оборудования.

В новом фельдшерско-акушерском пункте будут оказывать первичную медико-санитарную помощь 660 жителям двух посёлков — Муратовский Щебзавод и Новый.

В 2019 году в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в Калужской области запланирована установка еще 46 сельских модульных ФАПов, что позволит сделать медицинскую помощь на селе доступнее. На эти цели из областного бюджета выделено 156,6 млн рублей В настоящее время уже проведены конкурсные процедуры по закупке модульных зданий и проводится активная работа по подготовке площадок и подведению коммуникаций.