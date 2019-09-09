Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш призвал все государства мира без отлагательств подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соответствующий призыв он озвучил на пленарном заседании в ООН, которое посвящено поддержке Международного дня действий против ядерных испытаний.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Антониу Гутерреш

Напомним, что ДВЗЯИ был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году, однако он так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали ряд стран, в том числе США. При этом все страны Европы, включая Россию, Великобританию и Францию, этот договор ратифицировали.

В 2013 году бывший тогда президентом США Барак Обама заявил, что намерен добиться ратификации этого договора Конгрессом. Но у него не получилось.

«Восемь из 44 государств, чья ратификация необходима для вступления в силу договора, до сих пор не ратифицировали его. Я хочу воспользоваться случаем и еще раз призвать все государства подписать и ратифицировать ДВЗЯИ без отлагательств, а упомянутые восемь государств призываю сделать это в срочном порядке», — сказал Гутерреш.