Цхинвал, 9 сентября, 2019, 17:48 — ИА Регнум. 10 сентября Южную Осетию с рабочим визитом посетит заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. В Цхинвале состоится встреча замминистра с президентом республики Анатолием Бибиловым, затем пройдет рабочее совещание с участием главы государства по вопросам социально-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. Об этом сообщает 9 сентября ИА «Рес».

ИТАР-ТАСС Игорь Кошин

Как отметили в пресс-службе Анатолий Бибилова, руководство республики и представитель России обсудят вопросы реализации в 2019 году соглашений, заключенных в развитие Договора о союзничестве и интеграции, а также реализации инвестиционных программ, проведении Минкавказом России контрольного мероприятия в Южной Осетии.

Игорь Кошин лично посетит строительство объектов, осуществляемое в рамках российской инвестиционной программы: республиканский родильный дом с гинекологическим отделением, территория медицинского кластера в Цхинвале, детский сад в Цхинвале, здание комитета по налогам и сборам.