Париж, 9 сентября, 2019, 17:41 — ИА Регнум. «Франшиза «желтые жилеты» снова появилась в Париже и двух десятках больших и средних провинциальных городов — с чередой манифестаций, немноголюдных, но сопровождаемых вспышками нигилистического насилия», — пишет испанское издание ABC. После летних каникул «жилеты» собрались в субботу, 7 сентября, чтобы напомнить всем, кто о них забыл, что движение продолжает жить, обнажив глубинное беспокойство, зреющее в крайне разнообразных слоях французского общества.

Thomas Bresson Желтые жилеты

Все или почти все манифестации на выходных собрали очень мало людей — где несколько сотен, где несколько тысяч. Протестные акции прошли в Париже, Бордо, Страсбурге, Бресте, Руане, Монпелье и других городах. Закончились они физическими столкновениями (в некоторых случаях серьезными), быстро прекращенными с помощью слезоточивого газа и отрядов полиции.

Возрождение «жилетов» выглядит отмеченным леворадикальным и антиглобалистским уклоном, считает ABC. Протестующие требовали увеличения покупательной способности населения, возвращения налога на богатство, отмены НДС на товары первой необходимости, изменения избирательной модели, отмены привилегий министров, депутатов и сенаторов, перерасчета всех пособий и повышения минимальной заработной платы.