Сухум, 9 сентября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. 11 и 12 сентября в государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера в Сухуме состоятся гастроли Московского Художественного театра им. А.П. Чехова со спектаклем «Пролетный гусь» в постановке Марины Брусникиной. Об этом 9 сентября сообщает АпсныПресс.

Chehov-life.ru Сцена из спектакля «Пролетный гусь»

Спектакль поставленный по двум рассказам Виктора Астафьева. Главные герои рассказа «Пролетный гусь» — юноша и девушка, прошедшие войну, с которой им некуда и не к кому возвращаться. Вторая часть спектакля — «Бабушкин праздник» — рассказ о деревенском торжестве в честь дня рождения бабушки большой семьи.

В 2004 году создатели спектакля «Пролетный гусь» были удостоены Государственной премии России. Гастроли МХТ им. А. П. Чехова реализуются в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли-2019», осуществляемой Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России, и при поддержке «Культурных сезонов Россия — Абхазия» министерств культуры двух стран.