Киев, 9 сентября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Украинский политолог Василий Стоякин иронически прокомментировал заявление бывшего президента страны Петра Порошенко, который утверждает, что это именно он сделал решающий вклад в обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Напомним, что Порошенко ранее заявил, что он причастен к освобождению «тысяч соотечественников» и что «завоеванное им» еще весной решение Международного морского трибунала «приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев».

Стоякин заявляет, что зря над Порошенко издеваются из-за этого заявления.

«Если бы Порошенко не отправил бы в пролив моряков и не свел с ума пропагандой… если бы он не пересажал людей с украинской стороны, мыслим бы был обмен? То-то же! Склонитесь в благодарности перед лидером воюющей нации! Его вклад — решающий!» — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной в формате «35 на 35». При этом Москва выдала Киеву 35 украинцев, а Киев Москве — лишь часть россиян, и часть украинцев, политически симпатизирующих России и республикам Донбасса.