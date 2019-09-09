Тамбов, 9 сентября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. В Тамбовском районе Тамбовской области в рамках национального проекта «Демография» возводится новый детский сад «Маленький принц», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он рассчитан на 250 мест и появится в микрорайоне Майский.

Tambov.gov.ru Строящийся детсад в Тамбовской области

Соответствующий региональный проект называется «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет». Благодаря ему, жители микрорайона Майский под Тамбовом вскоре получат новый детский сад «Маленький принц». Это стало возможным при перераспределении федеральных средств: Тамбовской области предложили дополнительные деньги на строительство еще одного детского сада. Регион взял на себя повышенные обязательства, гарантировав, что детский сад будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года — построен меньше, чем за год. И эти обязательства выполняются. Процесс возведения этого объекта находится на личном контроле главы администрации области Александра Никитина. Представители управления градостроительства и архитектуры региона в еженедельном режиме проводят мониторинг строительных работ. На данный момент он готов на 60%, работы планируют завершить в декабре текущего года.

На строительство сада выделено более 232 млн рублей. Из них 150,6 млн рублей — средства федерального бюджета. 81,5 млн рублей — средства бюджета Тамбовской области. Строительство выполняет подрядная организация ООО «Листпромстрой», зарекомендовавшая себя на возведении других социальных объектов региона.

На данный момент полностью выполнен фундамент и коробка здания. Смонтированы перекрытия второго этажа, завершена кладка фронтонов. Начаты отделочные работы. Ведутся работы по прокладке внутренних сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение). На 50% выполнены работы по прокладке внешних инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение). Смонтированы выпускные колодцы (водоснабжение и водоотведение). Выполнен фундамент под котельную. Установлен шкафной газорегуляторный пункт и подведен газ.

Сейчас рабочие приступили к монтажу кровли, а также благоустройству территории — ведутся работы по вертикальной обсыпке всей площадки. Со стороны улицы Тамбовские зори будут оборудованы проезды к детскому саду. Удобно, что у него будет своя котельная. Кроме того, специально к нему будет построена отдельная ветка электроснабжения с установкой отдельной подстанции. Эти работы планируют завершить к концу сентября.

«Основная задача — закрыть тепловой контур здания до наступления холодов, обеспечить своевременный пуск тепла, чтобы продолжить выполнение отделочных работ в соответствии с утвержденным графиком», — говорит заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры области Александр Борзых.

По словам начальника строительного участка Руслана Рашитканова, работы на объекте ведутся ежедневно — с утра и до самого вечера. Здесь трудятся 82 человека. Подрядчик демонстрирует полное соблюдение техники безопасности и высокую культуру проведения строительных работ: сооружен строительный городок для рабочих, созданы все необходимые бытовые условия.

В Тамбовской области в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году будет завершено строительство пяти детских садов с общей мощностью 850 мест. В частности, завершается строительство двух детских садов на 250 мест каждый в Тамбове — детские сады «Медвежонок» и «Машенька» (строительная готовность около 95%). Для них закуплено воспитательное, компьютерное, технологическое оборудование, мебель.

В ноябре текущего года планируется ввести в эксплуатацию детские сады в городе Кирсанове и селе Старое Хмелевое Мичуринского района мощностью по 50 мест каждый, а в декабре — детский сад на 250 мест в микрорайоне Майский Тамбовского района. Сейчас ведется закупка оборудования для оснащения этих детских садов.

Кроме того, в 2019 году на Тамбовщине приступили к строительству семи детских садов общей мощностью 910 мест: три объекта в Тамбове, столько же — в Тамбовском районе, один объект в городе Уварово.