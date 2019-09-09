Калуга, 9 сентября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В Калуге 30-летний главный санитарный врач предприятия, житель Воронежской области, потребовал от сотрудника клининговой компании передать ему 210 тысяч рублей за продолжение сотрудничества между организациями и нерасторжение договора на оказание клининговых услуг. Данную информацию представитель клининговой компании передал правоохранительным органам. Об этом 9 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

40.мвд.рф Калужские полицейские пресекли факт коммерческого подкупа

Под контролем оперативных служб полиции подозреваемый санитарный врач получил 150 тысяч рублей в качестве первого транша коммерческого подкупа от сотрудника клининговой организации и договорился о передаче оставшихся денег.

В настоящее время по возбуждённому уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Подозреваемому главному санитарному врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.