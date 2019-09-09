Ярославль, 9 сентября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Китайская корпорация Weichai планирует начать производство двигателей в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Стела «Тутаевский район»

Производство будет размещаться на площадях Тутаевского моторного завода. Планируется, что оно начнет работу в декабре 2019 года. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на Петербургском экономическом форуме.

«Стоимость проекта — около 770 миллионов рублей. Производство будет работать на площадях ПАО «Тутаевский моторный завод». Планируется создать 49 новых рабочих мест, в том числе в первый год — 30», — сказал и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Дмитрий Глушков.

Судя по всему, речь идет не о полном цикле производства, а о сборке двигателей из китайских комплектующих. Планируется, что производить будут двигатели для кораблей и локомотивов, а также для дизельных и газовых электрогенераторов, большегрузной спецтехники.

Ярославская область с середины XX века является центром двигателестроения. Сейчас Тутаевский моторный завод входит в состав группы «КАМАЗ». Совместное предприятие будет называться «КамАЗ Вейчай». Эта компания планирует получить статус резидента территории опережающего развития «Тутаев». Это позволит пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными региональным и федеральным законодательством.