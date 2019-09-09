Чебоксары, 9 сентября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. В Яльчикском районе Чуваши выясняют обстоятельства аварии с участием школьного автобуса. В результате столкновения автобус вылетел в кювет, ранения получили три человека. По данному факту проводится проверка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Chuvashia.sledcom.ru Авария с участием школьного автобуса в Чувашии

Авария произошла сегодня, 9 сентября, около 15 часов в Яльчикском районе у деревни Малая Ерыкла на автодороге Комсомольское — Яльчики — Буинск.

«По предварительным данным, водитель на автомобиле Toyota Land Cruiser на участке, где обгон запрещен, выехал на обгон школьного автобуса ПАЗ и совершил с ним столкновение. В автобусе находились 20 детей, возвращавшихся с учебных занятий из Яльчикской средней школы», — сказал Олег Дмитриев.

Школьный автобус после столкновения съехал в кювет.

По данным управления, в результате аварии в больницы с переломом руки доставлены 59-летний водитель школьного автобуса, с ушибами — двое детей: 12-летний мальчик и 15-летня девочка.

СУ СКР по Чувашии проводит по данному факту доследственную проверку. В частности, проверяется соответствие автобуса требованиям безопасности. Также назначены другие проверочные мероприятия.