Ереван, 9 сентября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. 8 сентября в 11:48 турбогенератор №3 второго энергоблока Армянской АЭС после планово-предупредительного ремонта (ППР-2019) вышел на энергетический уровень мощности и подключен к единой энергосистеме Армении, сообщает компания «Русатом Сервис».

Армянская АЭС

В рамках планово-предупредительного ремонта выполнен огромный объем работ в реакторном цеху. Проведена модернизация системы управления и защиты (СУЗ) реактора, модернизация спринклерной системы, обеспечивающей целостность здания реакторного отделения при аварийных ситуациях, а также выполнена замена оборудования. Результаты этих работ существенно повышают безопасность и надежность эксплуатации энергоблока.

Не менее масштабные работы выполнены и планируется выполнить в машинном зале. Завершены работы по модернизации турбины №3, продолжаются работы на оборудовании второго комплекта турбина-генератор-трансформатор. Этими работами завершится модернизация оборудования машзала в турбинном цеху, в результате которой ожидается повышение (около 10%) отпускной мощности энергоблока.

Генподрядчиком работ по выполнению планово-предупредительных ремонтов и модернизации оборудования ААЭС выступает АО «Русатом Сервис» — специализированная сервисная компания, входящая в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом».

Основными задачами проекта по продлению срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской АЭС являются восстановление ресурса и продление работы станции до 10 лет, повышение уровня безопасности и эффективности АЭС.

Все работы по проекту будут завершены к концу 2021 года. Сегодня Армянская АЭС — единственная в закавказском регионе и обеспечивает около 40% потребляемой в Армении электроэнергии.