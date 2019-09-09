На Ставрополье построят ветряную электростанцию
Ставрополь, 9 сентября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. АО «ВетроОГК» получило разрешение на строительство Кочубеевской ветряной электростанции (ВЭС) в Ставропольском крае общей мощностью 210 МВт. Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на строительство ВЭС общей мощностью 210 МВт на территории Кочубеевского муниципального района.
Как отметили в пресс-службе АО «НоваВинд», успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе, экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации. Общая площадь участков под строительство составит 725 187 м2.
Напомним, в феврале 2019 года Минпромторг, АО «НоваВинд» и Red Wind B.V. подписали специальный инвестиционный контракт на развертывание в Волгодонске на базе «Атоммаша» промышленного производства и сборки ключевых узлов ветроустановок. Планируемая серийная мощность производства составит порядка 96 комплектов в год. Объем инвестиций АО «НоваВинд» в производство оценивается в 955 млн рублей.
Всего до 2023 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт. Ветроэнергетические станции появятся в Республике Адыгее, Ставропольском крае и Ростовской области.