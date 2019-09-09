Ставрополь, 9 сентября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. АО «ВетроОГК» получило разрешение на строительство Кочубеевской ветряной электростанции (ВЭС) в Ставропольском крае общей мощностью 210 МВт. Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на строительство ВЭС общей мощностью 210 МВт на территории Кочубеевского муниципального района.

Ветровая турбина

Как отметили в пресс-службе АО «НоваВинд», успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе, экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации. Общая площадь участков под строительство составит 725 187 м2.

«Кочубеевская электростанция станет самой крупной ветроэлектрической станцией в России. Общая мощность планируемых к строительству ветроэлектростанций в крае — 400 МВт. Разрешение на строительство позволило нам уже приступить к развёртыванию техники и выполнению первого этапа работ на строительной площадке. Следующим этапом будет выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ и поставка оборудования и компонентов ветроустановок», — отметил заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Андрей Нестерук.

Напомним, в феврале 2019 года Минпромторг, АО «НоваВинд» и Red Wind B.V. подписали специальный инвестиционный контракт на развертывание в Волгодонске на базе «Атоммаша» промышленного производства и сборки ключевых узлов ветроустановок. Планируемая серийная мощность производства составит порядка 96 комплектов в год. Объем инвестиций АО «НоваВинд» в производство оценивается в 955 млн рублей.

Всего до 2023 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт. Ветроэнергетические станции появятся в Республике Адыгее, Ставропольском крае и Ростовской области.