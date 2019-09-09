Челябинск, 9 сентября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил в том числе и тех челябинцев, которые не пришли на выборы главы региона. Об этом он заявил после признания облизбиркомом выборов состоявшимися и действительными.

Kremlin.ru Алексей Текслер

Также он сказал спасибо тем, кто отдал свои голоса за остальных четверых кандидатов. По его словам, это показывает, что нужно своим желанием, трудом и результатом показывать, «что ещё нужно много сделать для того, чтобы вовлечь всех жителей Челябинской области в процесс принятия решения».

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Текслер уверенно победил на выборах губернатора. Челябинцы голосовали 8 сентября, как и жители многих других регионов России.

Текслер уже четвёртый губернатор за последние десять лет. Ранее этот пост занимали Пётр Сумин, Михаил Юревич, а в 2014—2019 годах у руля был Борис Дубровский.