В Воронежской области построят дом-интернат нового типа – уже восьмой
Воронеж, 9 сентября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Восьмой дом-интернат нового типа для престарелых и инвалидов планируется построить в Воронежской области в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» — национального проекта «Демография». Об этом говорилось 9 сентября на оперативном совещании у главы региона Александра Гусева, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
Цель регионального проекта «Старшее поколение» — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году. До 2024 года на реализацию проекта планируется направить более 224 млн рублей, в том числе более 2219 млн — из федерального бюджета.
В рамках проекта в регионе уже закуплено 32 единицы специализированного автотранспорта, что позволит доставлять пожилых людей, проживающих в сельской местности, в больницы и поликлиники. С июля 2019 года в регионе действуют специальные мобильные бригады — при 32 управлениях соцзащиты в сельских районах. В регионе также проведена вакцинация против пневмококковой инфекции — привиты 2884 человека, что составляет 98,7% при установленном Минздравом России плановом значении 95%.
Отдельное внимание уделяется обеспечению медучреждений гериатрическими койками и врачами-гериатрами. В настоящее время в Воронежской области работают 12 гериатрических кабинетов оказания амбулаторной помощи старшему поколению. В регионе работают 25 гериатров.
В июне этого года в регионе стартовало строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Ярки Новохоперского муниципального района. Новый интернат на 100 мест станет восьмым подобным интернатом нового типа в регионе. Ввести в строй учреждение планируют к 21 декабря 2020 года.
Также по проекту «Старшее поколение» в 2020 году запланировано строительство новых объектов социального обслуживания — центра ухода и социализации «Хохольский «в Хохольском муниципальном районе и жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском муниципальном районе. Глава региона отметил необходимость межведомственного взаимодействия при реализации нацпроектов.