Москва, 9 сентября, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по обращению парламента Южной Осетии по вопросу признания Россией факта геноцида со стороны Грузии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии. Они просят признать геноцидом осетинского народа со стороны Грузии некие действия этого обращения», — заявил Мельников.

В комиссию вошли представители всех фракций, ее возглавил Виктор Водолацкий («Единая Россия»), добавил парламентарий.

Он напомнил, что соответствующее обращение парламентариев Южной Осетии поступило в Госдуму ранее.

В Госдуму поступило заявление парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия предприняла вооруженную агрессию против Южной Осетии. В результате массированного артиллерийского обстрела столицы республики — города Цхинвал и прилегающих районов погибли сотни человек.