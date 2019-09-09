В Госдуме создана рабочая группа по признанию геноцида в Южной Осетии
Москва, 9 сентября, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по обращению парламента Южной Осетии по вопросу признания Россией факта геноцида со стороны Грузии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).
«Создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии. Они просят признать геноцидом осетинского народа со стороны Грузии некие действия этого обращения», — заявил Мельников.
В комиссию вошли представители всех фракций, ее возглавил Виктор Водолацкий («Единая Россия»), добавил парламентарий.
Он напомнил, что соответствующее обращение парламентариев Южной Осетии поступило в Госдуму ранее.
В Госдуму поступило заявление парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия предприняла вооруженную агрессию против Южной Осетии. В результате массированного артиллерийского обстрела столицы республики — города Цхинвал и прилегающих районов погибли сотни человек.