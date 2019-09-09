Ялта, Крым, 9 сентября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Шесть человек утонули во время шторма на Южном Берегу Крыма 8−9 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Иван Айвазовский. Шторм на Черном море. 1893

«В посёлке Отрадное в районе пляжа «Краб» тонули пятеро человек. Специалистам удалось спасти трёх отдыхающих. Также на пляже «Солярис» спасатели на катере помогли выбраться из воды двум мужчинам. В это же время в центре Ялты в технической зоне набережной им. Ленина просили о помощи мужчина и женщина. Сотрудники МЧС приняли на борт катера одного отдыхающего, в то время как неравнодушные очевидцы вытащили на берег женщину, нуждающуюся в помощи», — отметили в МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, всего за сутки в море погибло шестеро человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во время шторма возле мыса Меганом под Судаком затонул прогулочный катер. На борту находились 14 человек, одна пассажирка погибла.

Читайте также: В Крыму завели уголовное дело по факту затопления пассажирского катера