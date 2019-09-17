Москва, 17 сентября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, российская экономика защищена макроэкономическими структурными реформами и колебаниями конъюнктуры на внешнем рынке ее не запугать. О том, насколько бодрые реляции министра соответствуют суровой реальности, рассуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Фирменным стилем преподнесения неутешительных результатов своей деятельности служит у Орешкина простой метод: подать их как достижения. Вот, например, рассказывая, что Россия неплохо себя чувствует при цене 45 долларов за баррель, Орешкин имеет в виду наполняемость бюджета. Бюджет же наполняется за счет налогов, взвинченных до такой степени, что они уже тормозят развитие экономики и давят покупательский спрос.

Судьба экономики, поставленной в такие колючие рамки, может оказаться весьма печальной, тем более что происходит всё это не в безвоздушном пространстве, а изобретательность западных «доброжелателей» по ущемлению российской экономики весьма велика. Тут сгодится многое — скажем, борьба за экологию, которую тоже можно подверстать для атаки на российское сырье. С января 2020 года вступят в силу новые требования о снижении содержания серы в судовом топливе, только на этом российский бюджет рискует потерять 500 млрд рублей из-за снижения налоговых поступлений. Ведь наиболее распространенная нефть российского сорта Urals обладает более высоким содержанием серы. И это — только один пример.

Но Максиму Орешкину, похоже, не до таких мелочей, а главное — любой ценой выставить деятельность своего министерства как успешную, и это в то время, как налоги душат, закредитованность невероятна, доходы снижаются, рождаемость падает, а смертность растет. Только у Орешкина всё хорошо?

Читайте статью Галины Смирновой «Максим Орешкин оставит в истории нефтяные пятна, спад экономики и нищету».