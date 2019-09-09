Москва, 9 сентября, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Несмотря на то, что результаты выборов в Мосгордуму пытаются преподнести как сенсацию, сенсационными они не являются, считает генеральный директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября, полученные итоги связаны с тем, что заметное число кандидатов, которые могли бы претендовать на места в московском парламенте и создать избирательную интригу, «предпочли заняться самострелом».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Дело в том, что любой, кто занимается избирательными кампаниями, знает, что существует такое понятие, как предкампания. Это набор действий кандидата, которые не предусмотрены избирательным законодательством, но не являются запрещенными законом. То есть это действия, которые совершает кандидат, пока он еще не защищен избирательным законом. Вот все без исключения кандидаты, которые собираются так или иначе бороться, не занимались (не вели) предкампаниями. По этим шагам сразу понятно, собирается ли человек идти на выборы или собирается просто декларировать, что он туда пойдет», — заявил Шпунт.

По его словам, все без исключения претенденты на места в московский парламент, которых сняли из-за непризнанных подписей, не занимались предкампаниями. И по набору этих действий стало понятно, что «оппозиция фактически расколота».

«Она расколота на две части. Было видно, что одна часть будет бороться за то, чтобы стать депутатами, и будет прилагать к этому серьезные усилия, а вторая часть будет заниматься тем, чтобы использовать это как элемент федеральном повестки и говорить об ужесточении правовых процедур. Так и получилось. Москва достаточно сложный город. Было бы странно, если бы в Москве после такой жесткой разогревающей кампании, которую мы видели в лице неприменимой части оппозиции, была избрана дума, которая полностью соответствует позиции «Единой России», — пояснил Александр Шпунт.

По словам профессора ВШЭ, за последнее время раскол в оппозиции происходит второй раз. Первый раз это было заметно в ходе президентских выборов, второй — во время выборов в Мосгордуму.

«Нужно вспомнить, что Навальный(Алексей Навальный, прим. ИА REGNUM) устраивает этот раскол второй раз: первый раскол был на выборах президента, когда против его позиции о бойкоте выборов выступили практически все ключевые фигуры оппозиции, включая Михаила Ходорковского. То же самое произошло и сейчас, когда оппозиция была полностью расколота Навальным на две части: на часть тех, кто собирался каким-то образом использовать эти выборы для того, чтобы получить больший доступ к избирателю, и тех, кому это вообще было не интересно», — пояснил Александр Шпунт.

По его словам, можно констатировать, что те, кто выбрал путь идти к избирателю и доносить до него свою позицию — не прогадали. Им никто не помешал, никто не засуживал на последнем этапе, и подсчет голосов ни у кого не вызывает сомнений.

«Эта дума вполне работоспособна», — резюмировал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования на выборах в Мосгордуму 26 мандатов получили самовыдвиженцы, 13 мандатов отошли представителям партии КПРФ и по три мандата получили кандидаты от партий «Справедливая Россия» и «Яблоко». 25 из 26 самовыдвиженцев были поддержаны «Единой Россией», один депутат — партией «Яблоко».