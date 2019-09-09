Владимир, 9 сентября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Во Владимире возбуждено уголовное дело о смерти 25-летней местной жительницы в роддоме №2. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Pedro Reyna

По данным следствия, женщина поступила в роддом 5 сентября, на следующий день у неё начались роды. После рождения ребёнка женщине потребовалась реанимация, а в 21:35 6 сентября она умерла.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Из учреждения изъяли документы о пациентке, видеозаписи и другие материалы. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Новорождённая девочка находится под наблюдением врачей в областной детской больнице. Также проверку организовал областной департамент здравоохранения.