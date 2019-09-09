Екатеринбург, 9 сентября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 9 сентября начинаются плановые работы по санации водопровода, питающего микрорайоны ЖБИ и Синие камни, а также посёлок Чапаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба Администрации города Екатеринбурга В Екатеринбурге начались плановые работы по санации водовода

Из-за ремонта подача холодной воды на верхние этажи высотных зданий может быть с перебоями или вовсе ограничена. В связи с этим в мэрии принят ряд мер по обеспечению жителей холодной водой. В частности, в районах возможного отключения установят временные колонки, а также обеспечат подвоз воды в цистернах. Более того, пункты питьевой воды «Водоробот» будут работать бесплатно.

Отметим, что ремонтные работы планируется завершить 16 сентября, после чего подача холодной воды возобновится в нормативном порядке.