Кострома, 9 сентября, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Активистка одного из костромских общественных движений Ольга Воронцова станет помощником губернатора по защите прав обманутых дольщиков, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Работать омбудсмен будет на общественных началах, официального назначения пока не было. Новому помощнику губернатора предстоит тесно сотрудничать с санаторами и дольщиками.

Напомним, в прошлом году в Костромской области был принят закон о санации. Согласно ему, дома, которые бросили застройщики, отдают инвесторам, которые завершают недострой. Обманутые дольщики получают квартиры, а санаторы, в свою очередь, получают городские земельные участки под свое строительство без тендера.

В прошлом году достроены три проблемных дома, за полгода 2019 года ввели в эксплуатацию еще шесть. Всего 563 обманутых дольщика получили ключи.

В настоящее время в регионе 10 проблемных объектов, из них — на 6 уже ведутся работы по завершению строительства. 4 дома сдадут до конца года.