Калуга, 9 сентября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. В Калужской области почти пять тысяч родителей и опекунов детей-инвалидов досрочно стали пенсионерами. С 2019 года в стране начался переходный период по постепенному увеличению возраста выхода на страховую пенсию по старости, но родителей и опекунов детей-инвалидов это положение не распространяется при соблюдении ряда условий, сообщила 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела Отделения ПФР по Калужской области Ольга Карева.

Инвалидное кресло

По её словам, досрочно в 50 лет на пенсию по старости сможет уйти мать ребенка-инвалида, воспитавшая его до возраста восьми лет и имеющая минимальный страховой стаж — 15 лет. При этом неважно, в каком возрасте ребенок был признан инвалидом. Отец ребенка-инвалида также может выйти на пенсию, но не ранее достижения возраста 55 лет, если мать стала получателем пенсии по иному основанию, либо не достигла возраста, дающего право на назначение досрочной пенсии. Для того, чтобы уйти на пенсию, мужчина должен воспитать ребенка, ставшего инвалидом, до восьми лет и иметь минимальный страховой стаж 20 лет.

«Кстати, опекунам детей-инвалидов также положена льгота: в том случае, если опекунство было установлено до исполнения ребенку восьми лет, то для них срок выхода на пенсию сокращается на один год за каждые 1,5 года опеки над ребенком. При этом сократить возраст выхода на пенсию можно не более, чем на пять лет», — сказала Ольга Карева.