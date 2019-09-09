Порт-Луи, 9 сентября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Папа римский Франциск выразил обеспокоенность ростом употребления наркотиков среди молодежи «на райском острове Маврикий», ставшем заключительным пунктом его африканского турне. Он произнес проповедь в столице Маврикия, Порт-Луи. Об этом передает в понедельник, 9 сентября, агентство Daily Mail.

Папа римский Франциск

Папа отслужил мессу перед статуей Пречистой Девы Марии, королевы мира, на вершине холма в столице островного государства. По оценкам организаторов, 100 000 человек посетили службу во время этого визита, первого со времен Иоанна Павла II в 1989 году.

На острове, являющимся «маяком стабильности и относительного процветания», папа Франциск заострил внимание на положении молодежи, которая сталкивается с растущим неравенством, безработицей и бедствием от злоупотребления наркотиками.

Напомним, до Маврикия «папа бедных» посетил Мозамбик и Мадагаскар, две из беднейших стран мира.