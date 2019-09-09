Калининград, 9 сентября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В посёлке Лермонтова Гусевского района Калининградской области 8 сентября прошла масштабная реконструкция одного из эпизодов Гумбинненского сражения, приуроченного к 105-летию победы Русской Армии над автро-германцами в этом сражении, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области сегодня, 9 сентября.

Пресс-служба правительства Калининградской области Реконструкция победы в Гумбинненском сражении

В мероприятии были задействованы 240 реконструкторов как из Калининградской области, так и из других регионов России и зарубежных стран. Был смоделирован эпизод боёв Русской императорской армии против австро-германцев на западных рубежах Российской империи во время Первой Мировой войны.

Кроме восстановления хронологии, точного воссоздания формы и оружия тех лет, в реконструкции применялись пиротехнические средства и декорации — был организован русский военно-полевой лазарет, полевой лагерь, боевые позиции в составе окопанного взвода орудий и другие элементы. Зрители реконструкции смогли ознакомиться с историей боевых действий 105-летней давности.