Киев, 9 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Украина в январе-августе 2019 года заработала на экспорте электроэнергии 240,02 млн долларов.

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Соответствующие данные обнародовала государственная фискальная служба Украины, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 сентября.

Ведомство уточняет, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 12,4%.

Согласно данным службы, основным покупателем электроэнергии из Украины традиционно является Венгрия, на долю которой приходится 61,3% выручки (147 млн долларов). Также в тройке лидеров — Польша (22,4%, 53,9 млн долларов) и Молдавия (12,3% и 29,6 млн долларов).

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2018 года Украина экспортировала электроэнергии на 331 млн долларов. В прошлом году страна сделала «рывок» на этом рынке, увеличив показатели 2017 г. сразу более чем на 40%.