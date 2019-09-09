Париж, 9 сентября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что дипломатия — это не «конкурс оскорблений», реагируя на враждебные замечания бразильского министра в отношении первой леди Франции Брижит Макрон, сообщает Le Journal du dimanche.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил сожаление по поводу «конкурса оскорблений» со стороны ряда высокопоставленных лиц Бразилии против Франции и супруги президента Эммануэля Макрона.

«Моя личная реакция заключается в том, что мы не управляем международными отношениями, а ведем конкурс оскорблений, потому что так и происходит», — отметил глава МИД Франции в одной из политических программ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Бразилии Паулу Гедес сделал оскорбительное заявление в адрес первой леди Франции.