Киев, 9 сентября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. У Еврокомиссии и ключевых европейских игроков может не оказаться достаточно политической воли, чтобы «продавить» заключение нового транзитного контракта между Украиной и Россией.

Gazprom.ru

Об этом пишут в статье для украинского издания «Зеркало недели» (выпуск № 33, 7−13 сентября) сразу несколько украинских специалистов по вопросам энергетики — Владимир Горбулин, Михаил Гончар и Сергей Дьяченко.

Более того, эксперты считают, что ЕС в ходе переговоров будет давить на Украину как на «более слабую сторону переговорного треугольника».

«Можно, конечно, надеяться на наших партнеров из ЕС, что им удастся убедить Россию, с тем чтобы новый транзитный контракт был подписан… Но, скорее, западные партнеры предпочтут действовать шаблонно, как в 2009-м, давить на более слабую сторону, т. е. на нас, с целью склонения к подписанию любого контракта», — предполагают представители Украины.

Они подчеркивают, что ЕС нужен транзитный контракт независимо от того, будет ли он соответствовать украинским интересам или наоборот.

В завершение эксперты делают несколько туманное утверждение о том, что «не только газом единым» Украину будут склонять к капитуляции.

«Сценарий, который готовится извне и изнутри, можно назвать сценарием гетерогенного воздействия, который имеет целью самодеструкцию противника, т. е. мы сами своими руками себя же должны победить», — заявляют Горбулин, Гончар и Дьяченко.

ИА REGNUM напоминает, что трехсторонние газовые переговоры по новому транзитному контракту между Украиной, Россией и чиновниками Еврокомиссии состоятся 19 сентября в Брюсселе. Еврокомиссар Марош Шефчович уже заявил, что прогресс в переговорах послужит «сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона».

4 сентября Шефчович обсудил предстоящие переговоры с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и заявил, что «хорошо иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и энергосбережения».

В конце августа в «Нафтогазе Украины» заявили, что полностью готовы к базовому варианту развития событий, который заключается в том, что с 1 января 2020 года транзита российского газа вообще не будет.