Ростов-на-Дону, 9 сентября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. В правительстве Ростовской области появилась новая должность. Теперь вопросы противодействия коррупции будет курировать министр. Об этом сообщает пресс-служба губернатора 9 сентября.

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«Новый министр будет руководить деятельностью управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области. Изменения коснутся и самого управления. В его структуре будет образовано подразделение, которое займётся профилактикой коррупционных правонарушений», — говорится в сообщении.

Кто займёт вакантную должность, не уточняется.

ИА REGNUM отмечает, что управление по противодействию коррупции — структурное подразделение, непосредственно подчинённое донскому главе. Согласно информации, размещённой на сайте облправительства, руководит управлением Сергей Сериков.