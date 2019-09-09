Это лишь подготовка к битве: о нарушениях «дня тишины» Google и Facebook
Санкт-Петербург, 9 сентября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Когда Google и Facebook уличают в нарушении законодательства в части политических событий, они почему-то отказываются устранять нарушения столь же оперативно, как делают это по неполитическим вопросам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 9 сентября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя сообщения о споре Google и Facebook с Роскомнадзором.
Как сообщалось ранее, в ведомстве обвинили Google и Facebook в распространении политической рекламы в день тишины и в день выборов. В Facebook отметили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели. В Google ограничились заявлением о поддержке компанией «ответственной политической рекламы».